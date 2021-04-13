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Литовские пограничники нашли 50 тысяч пачек белорусских сигарет в лесу

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  • 13.04.2021, 14:04
  • 1,572
Литовские пограничники нашли 50 тысяч пачек белорусских сигарет в лесу

Коробки были сложены в лесу в 200 метрах от железнодорожных путей.

10 апреля в Радвилишском районе литовские пограничники обнаружили коробки, обернутые в черную полиэтиленовую пленку. Внутри оказалось более 50 тысяч пачек белорусских сигарет на сумму 167 тысяч евро, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Коробки были сложены в лесу в 200 метрах от железнодорожных путей. Пограничники предполагают, что груз выбросили из поезда, который следовал из Беларуси.

По подозрению в контрабанде был задержан 49-летний гражданин Литвы, житель Алитуса.

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