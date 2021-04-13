Белоруска Дарья Жук станет режиссером сериала о 1990-х по заказу Netflix 13.04.2021, 14:20

Дарья Жук на съемках "Хрусталя".

Фото: личный архив

Она стала известной благодаря фильму «Хрусталь».

Дарья Жук из Беларуси станет режиссером нового проекта Netflix. Она снимет сериал о 1990-х по заказу этого стримингового сервиса, сообщает «Коммерсантъ».

Netflix впервые решил заказать производство сериалов в России. Ранее этот сервис просто покупал права на готовые работы.

В настоящее время обсуждают четыре-пять проектов с российскими продюсерами. Один из них – это драматическая история, происходящая в 1990-х, по сценарию Михаила Шприца.

Он пытался продвинуть свой сценарий на российских видеоплатформах, но безуспешно. Выпускать сериал будет кинокомпания «Русское». Режиссером выступит Дарья Жук, известная драмой «Хрусталь», которая в 2018 году выдвигалась на «Оскар» от Беларуси.

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