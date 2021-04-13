КГБ сообщил о задержании политолога Александра Федуты 4 13.04.2021, 15:57

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Александр Федута

фото: Euroradio

Ранее сообщалось, что он перестал выходить на связь в Москве.

Глава БНФ Григорий Костусев и политолог Александр Федута задержаны по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на КГБ.

Как следует из сообщения, Костусев и Федута задержаны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь.

После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации, сообщили госагентству в КГБ.

Ранее жена политолога Александра Федуты сообщила, что он находился в Москве, а затем перестал выходить на связь.

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