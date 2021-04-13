закрыть
13 апреля 2021, вторник, 17:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

КГБ сообщил о задержании политолога Александра Федуты

4
  • 13.04.2021, 15:57
  • 8,660
КГБ сообщил о задержании политолога Александра Федуты
Александр Федута
фото: Euroradio

Ранее сообщалось, что он перестал выходить на связь в Москве.

Глава БНФ Григорий Костусев и политолог Александр Федута задержаны по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на КГБ.

Как следует из сообщения, Костусев и Федута задержаны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь.

После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации, сообщили госагентству в КГБ.

Ранее жена политолога Александра Федуты сообщила, что он находился в Москве, а затем перестал выходить на связь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина