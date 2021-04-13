КГБ сообщил о задержании политолога Александра Федуты

КГБ сообщил о задержании политолога Александра Федуты4
- 13.04.2021, 15:57
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Ранее сообщалось, что он перестал выходить на связь в Москве.
Глава БНФ Григорий Костусев и политолог Александр Федута задержаны по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на КГБ.
Как следует из сообщения, Костусев и Федута задержаны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь.
После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации, сообщили госагентству в КГБ.
Ранее жена политолога Александра Федуты сообщила, что он находился в Москве, а затем перестал выходить на связь.