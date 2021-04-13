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Иностранцы избавляются от акций и гособлигаций РФ

  • 13.04.2021, 16:38
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Иностранцы избавляются от акций и гособлигаций РФ

Побит трехлетний рекорд.

Российский финансовый рынок в первом квартале пережил отток иностранного капитала в масштабах, которых не видел почти три года, пишет finanz.ru.

За три месяца зарубежные инвесторы сбросили акции и государственные облигации РФ на 5,9 млрд долларов, следует из статистики ЦБ по платежному балансу.

Из этой суммы 2,7 млрд долларов ушло в виде портфельных инвестиций с фондового рынка, а 3,2 млрд долларов было выведено из облигаций федерального займа.

Распродажа ОФЗ нерезидентами стала крупнейшей с 2018 года, когда США ударили санкциями по «Русалу» и всерьез обсуждали меры в отношении российского госдолга.

И если фондовый рынок стоически перенес бегство иностранцев (индекс МосБиржи закрыл квартал ростом на 7%), то рынок долга не выдержал и покатился по наклонной вниз.

Индекс RGBI, отлеживающий цены ОФЗ, просел на 1,4% в январе, 2,3% в феврале, 1,2% в марте и начал апрель снижением еще на 1,1%, в процессе пробив годовое дно. Минфин России провалил квартальный план по займам (в размере триллион российских рублей) и вышел на результат в 75% лишь благодаря госбанкам, которые буквально в последний день приобрели ОФЗ более чем на 300 млрд российских рублей.

Согласно статистике ЦБ, нерезиденты практически прекратили инвестировать в российские долговые бумаги летом прошлого года, когда ЦБ РФ утопил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.

До января, впрочем, они занимали выжидательную позицию. Распродажа стала результатом внешнеполитических рисков и ускорения инфляции, говорит главный экономиcт ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Инфляционный пожар, вспыхнувший в России на фоне девальвации российского рубля и роста мировых цен на продовольствие, не оставил почти ничего от доходности, которую дают инвестиции в российские рубли: при номинальной ставке ОФЗ в 6-7% инфляция составляет 5,8%.

Реальная доходность российского долга куда меньше, чем в прошлом, и скромная по сравнению с другими валютами, которые дают «меньше политической неопределенности», отмечает руководитель отдела TD Securities по развивающимся рынкам в Лондоне Кристиан Маджо.

«Риски дальнейшего оттока капитала в ближайшие месяцы сохраняются - этому может способствовать возможное возобновление роста доходностей американских гособлигаций и опасения новых, более жестких санкций для России в случае военного конфликта с Украиной и в рамках возможного второго этапа санкций по закону о контроле за химическим и биологическим оружием (США)», - говорит аналитик «Финама» Ольга Беленькая.

По итогам марта нерезиденты сбросили ОФЗ на 123 млрд российских рублей и вывели 33,6 млрд российских рублей с рынка акций, сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков».

Одновременно иностранные банки и их «дочки» сбросили 57 млрд российских рублей на валютном рынке, а также на 2 млрд долларов сократили ставки на рост российского рубля через свопы. К покупке валюты подключилось и население, пополнившее запасы на 460 млн долларов за март.

Это уже «привычное поведение», указывает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин: россияне покупают валюту, как только российский рубль укрепляется.

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