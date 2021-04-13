В Беларуси запретили продукцию фирмы Nivea 11 13.04.2021, 16:46

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Маразм крепчал.

Минздрав Беларуси запретил ввоз и продажу отдельной продукции Nivea.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отдельные продукты парфюмерно-косметического торгового знака Nivea временно запрещены к ввозу и продаже в Беларуси.

Соответствующее постановление подписал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.

"Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции", - говорится в сообщении.

"По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака "Nivea" установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" в части маркировки", — сказано в сообщении Минздрава.

В частности, утверждается, что маркировка на некоторых товарах не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, куда потребители могут направить претензии. В некоторых случаях название продукции не соответствует ее составу.

По мнению Минздрава, все эти моменты не позволяют обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о товаре.

Напомним, руководство Nivea наряду с другими основными спонсорами ЧМ по хоккею заявило, что откажется от спонсорства, если ЧМ пройдет в Беларуси. Вскоре после этого было принято решение о переносе ЧМ -2021 из Минска.

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