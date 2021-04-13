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Экономист: По банковской системе в Беларуси нанесен сильный удар

  • 13.04.2021, 17:04
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Экономист: По банковской системе в Беларуси нанесен сильный удар
Борис Желиба

Отток валюты создает давление на курс белорусского рубля.

Нацбанк отрапортовал о сокращении валютных вкладов в белорусских банках. С чем это связано? Сайт Charter97.org поговорил с доктором экономических наук Борисом Желибой о ситуации с валютными и рублевыми депозитами в Беларуси.

– Здесь играет роль два фактора: до августа, когда состоялись выборы президента, Нацбанк проводил так называемую политику дедолларизации и девалютизации. Он своими усилиями повлиял на банки так, что депозитные валютные ставки, как говорится, сегодня минимальные. Средняя депозитная валютная ставка 1.7%, а максимум, что вы можете получить – 2.5-3%, если положите в «безотзывные» на срок более двух лет. Валютные ставки, образно говоря, утопили прямо в пол, они сейчас на уровне, а то и меньше западных банков, но там малая инфляция.

Банки повысили ставки на рублевые депозиты, сегодня они намного превышают валютные. По рублям давали и 18 процентов годовых, и больше. Эта политика стимулировала переток валютных депозитов на рублевые депозиты, особенно у физических лиц. Если, скажем, 2-3 года назад три четверти людей держали свои сбережения в валютных вкладах, то благодаря этой политики уже стало две трети в валюте, и одна треть перешла на рублевые вклады.

Ситуация стала меняться в худшую сторону для банковской системы с августа. Произошло это, когда большинство населения перестало доверять государственным институтам, в том числе и банковским системам, из-за влияния экономического и политического кризиса в стране. Случился мощный отток всех депозитов. Вероятно, большая часть 1,7 миллиарда осела на руках у населения. Это очень сильный удар по банковской системе, которой нужно кредитовать, в то числе и в валюте, предприятия, находящиеся в сложном финансовом состоянии. Поэтому валютная ликвидность у банков находится на низком уровне, им остро недостает, прежде всего, валютных ресурсов, а также рублевых.

Если не ошибаюсь, то 16-й месяц подряд идет отток валютных вкладов, хотя сначала года рублевые депозиты немного восстанавливаются. Население уже много месяцев подряд является чистым покупателем валюты в пунктах обмена. Отток валюты с банковской системы создает давление на курс белорусского рубля. Мы видели недавно, что к доллару, да и к евро, белорусский рубль перекрыл пиковое значение. Это задает настроение у людей – уйти от рубля и перейти к валюте, что создает риск к последующей девальвации.

– К чему может привести тенденция оттока денег с валютных и рублевых депозитов?

– С рублевых депозитов отток вроде уже прекратился. К чему может привести? Это может сказаться на банковских ресурсах. В первую очередь банки используют депозиты населения и предприятий для кредитования реального сектора, который остро нуждается в кредитах последнее время. Особенно это касается государственных предприятий, которые нуждаются и в льготных, так называемых директивных кредитах. Естественно, это скажется на росте внутреннего продукта, потому что будет недостаток кредитов. Нехватка денег в экономике усугубляет ее динамику, переводит в отрицательную область.

Нужно отметить, что сначала года зафиксирован некоторый прирост, доля процентов, но это явно недостаточно, особенно при такой низкой базе за эти месяцы. В прошлом году наши нефтеперерабатывающие заводы испытывали дефицит российской нефти, поэтому это все тревожно. Восполнить вот этот недостаток рублей можно, как в народе говорят, за счет включения печатного станка, а вот недостаток валюты сложно пополнить. 

Есть один и положительный фактор, который говорит, что все-таки рубль обвально не девальвируется, – это положительное сальдо торгового баланса. Он держится уже несколько месяцев. Даже если у нас было бы положительное сальдо по услугам, которое всегда перекрывало отрицательное сальдо по товарам. Сегодня даже и товары дают небольшой плюс. Так что и не надо перекрывать за счет услуг. Это, естественно, дает поступления дополнительной валюты на белорусский валютный рынок, поэтому рубль пока удерживается.

Более того, Нацбанк ограничивает коммерческие банки в своих кредитах, чтобы удержать инфляцию, которая повышается, но тем не менее последний замер показал 8.5% годовых, а не 8.7%. Я думаю, инфляция будет уменьшаться под влиянием сезонного фактора. В теплицах будет больше солнца, будет больше зреть овощная продукция, она уже должна начать дешеветь. Это отразится на том, что инфляции будет меньше, чем в зимний период. Как говорится – поживем увидим.

– Могут ли власти заморозить на время валютные счета или ограничить количество сумм, единовременно доступных для изъятия?

– Власти могут все, но не думаю, что до этого дойдет. Это будет край в экономике, когда начнут замораживать счета или, скажем, у вас был валютный депозит, срок истек, а банк скажет: «извините, я вам выдам по курсу рубля». Это все пока страшилки. Я думаю, что ситуация в экономике до этого не дойдет.

– Нацбанк Беларуси уже ввел ограничения на снятие денег в банкомате: сумму, которую можно обналичить без подозрений, уменьшили в два раза. С чем это может быть связано?

– Это мягкая форма ограничений против тех людей, которые имеют большие суммы. Есть подозрения, а честным ли путем заработаны деньги? Естественно, банковская система всегда фиксирует в каком банкомате и по какой карточке эти деньги снимаются. Это косвенная борьба с людьми, у которых большие трудовые доходы. Такое было и раньше, если мы можем припомнить, когда-то было ограничение на обмен долларов и евро в пунктах обмена не столько, сколько ты можешь за раз, можешь и тысячи, две обменять, были и паспорта. С этим мы уже сталкивались. Я думаю, что это мягкая форма контроля.

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