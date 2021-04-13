Лукашенковская судья Павловская: У всех судей Партизанского района рыльца в пушку 13.04.2021, 20:00

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Судья призналась, что она и ее коллеги купили дипломные работы.

Судья и заместитель председателя суда Партизанского района г. Минска Ольга Павловская во время учебы не смогла сама написать дипломную работу и заказала ее у более грамотных специалистов. Информацию об этом нашли «Кибер-партизаны» в ящике у Павловской.

Примечательно, что тема дипломной работы так называемой судьи — «Правовой и организационный механизм обеспечения противодействия коррупции». Оказалось, что сама Павловская одна из тех судей, которые в работе с политическими протоколами по ст. 24.23 особой принципиальности не показывают и выносят обвинительные приговоры.

После слива информации о купленном дипломе, судья не растерялась и сдала всех своих коллег, написав в соцсети о том, что купленные дипломы имеют все судьи Партизанского района.

«У всех судей Партизанского района заказные дипломные работы. У всех рыльца в пушку», - сообщила Павловская.

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