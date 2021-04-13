Польша опровергла сообщение Минобороны Беларуси о нарушении границы 13.04.2021, 20:04

Вечером 12 апреля польские военные самолеты не выполняли полеты вблизи белорусской границы.

Об этом сообщило оперативное командование польских Вооруженных сил.

— Проводится постоянный мониторинг воздушного пространства. Военные самолеты вечером 12.04 текущего года не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью, — сообщило польское военное ведомство в своем Twitter.

Сегодня Министерство обороны Беларуси сообщило, что 12 апреля 2021 года в 20.45 неустановленное воздушное судно нарушило белорусскую границу со стороны Республики Польша. Затем объект возвратился на польскую территорию.

Как заявили в ведомстве, в связи с инцидентом в министерство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве в нашей стране. Ему заявили о том, что необходимо провести разбирательство по факту инцидента и проинформировать о результатах белорусскую сторону.

Przestrzeń powietrzna jest na bieżąco monitorowana. Wojskowe statki powietrzne, 12.04 br. w godzinach wieczornych, nie wykonywały lotów w pobliżu granicy państwowej między Polską, a Białorusią. — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) April 13, 2021

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