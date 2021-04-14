Власти прячут информацию о реальном положении дел с COVID-19 в Беларуси 8 14.04.2021, 12:05

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Архивное фото kp.by

Белстат на месяц отложил публикацию смертности в стране.

О том, что Белстат перенес публикацию статистики по смертности в Беларуси, сообщил телеграм-канал «Еврорадио».

Как сообщает ресурс, еще во вторник, 13 апреля, в графике по статистике смертности сообщалась, что обновление данных произойдет 16 апреля 2021-го года. Однако уже 14 апреля эту дату отнесли более чем на месяц. Сейчас в таблице помечено, что данные по смертности в Беларуси за 2020-ый год будут опубликованы 17 мая 2021-го года.

Последний раз официальные данные по смертности в стране Белстат публиковал 12 мая 2020-го года.

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