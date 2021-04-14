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Жители Сеницы трогательно напомнили о белорусских политзаключенных

  • 14.04.2021, 12:37
Жители Сеницы трогательно напомнили о белорусских политзаключенных

Среди них папы и мамы, дети которые очень ждут своих родителей.

Как пишет Telegram-канал «Хартия-97%», жители Сеницы хотят напомнить, что на сегодняшний день в тюрьмах сидят более тысячи узников совести. Среди них папы и мамы, дети которых очень ждут своих родителей, своих супергероев, которые не смогли молчать и закрыть глаза на беззаконие и геноцид своего народа.

«Никому не пожелаешь быть на месте тех деток: мама не может обнять, поговорить с ними, вытереть слезы.

Но мы знаем, что все изменится и совсем скоро эти мамы и папы смогут взять на руки своих детей и сказать: Привет, мой хороший, все закончилось, мы победили!

Свободу политзаключенным!» — пишет Telegram-канал.

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