В Украине мужчина четыре раза заразился коронавирусом

В Украине мужчина четыре раза заразился коронавирусом1
- 14.04.2021, 12:44
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Врач рассказал, чем это объясняется.
В Украине мужчина четыре раза заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал заведующий врач терапевтическим отделением Харьковской городской клинической больницы №17 Роман Елисеев, где лечат пациентов с COVID-19 информационному агентству unian.net.
Врач пояснил, что неоднократное заражение мужчины коронавирусом объясняется тем, что у него проблемы со здоровьем. По причине сопутствующих нарушений в организме у жителя Харькова просто не вырабатывался иммунитет к новой инфекции.
На данный момент мужчина уже выписан из больницы.