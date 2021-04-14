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В Беларуси построят хранилище для отходов с БелАЭС

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  • 14.04.2021, 14:09
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В Беларуси построят хранилище для отходов с БелАЭС
Фото: ТАСС

Выбор площадки все еще идет.

Через 10 лет в Беларуси будет возведена первая очередь хранилища радиоактивных отходов Белорусской АЭС. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль, передает агентство «Минск-Новости».

Стратегия обращения с радиоактивными отходами Белорусской АЭС предусматривает временное хранение низко- и среднеактивных отходов на самой площадке атомной электростанции в течение 10 лет. Отработавшие тепловыделяющие сборки будут отправляться в специальный бассейн выдержки на десять лет. В дальнейшем топливо направят в Россию для переработки. Но и после этого останутся радиоактивные отходы, которые подлежат длительному захоронению. В соответствии с законодательством, они вернутся обратно в нашу страну. К тому времени для них и построят хранилище. Его первая очередь должна быть готова к 2031 году.

Как сообщил начальник отдела надзора за безопасностью обращения с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами Госатомнадзора Николай Михайлов, за 60 лет проектного срока эксплуатации Белорусской АЭС будет образовано около 9 тыс. кубометров низко- и среднеактивных, а также примерно 60 кубометров высокоактивных отходов.

— Сейчас идет выбор площадки под строительство объекта. Как только станет известна примерная локация хранилища, пройдут общественные обсуждения, — отметила начальник управления регулирования радиационной безопасности Госатомнадзора Виктория Антонова.

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