Задержаны представители Союза поляков в Беларуси Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник

Задержаны представители Союза поляков в Беларуси Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник7
- 14.04.2021, 14:25
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В Гродно прошел осмотр их квартиры.
Милиция провела осмотр квартиры гродненских журналистов, представителей Союза поляков в Беларуси Инессы Тодрик-Писальник и Анджея Писальника. После осмотра их увезли из Гродно в Минск, сообщает «Белсат». Статус журналистов неизвестен.
Вчера Анджея Писальника вызвали в прокуратуру Гродно из-за его комментариев польским радиостанциям по поводу ситуации с польским меньшинством в Беларуси. Прокуратура посчитала, что высказывания Писальника направлены на разжигание межнациональной розни и вынесла ему о официальное предупреждение.