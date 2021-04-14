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Помощник представителя Путина осужден за госизмену

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  • 14.04.2021, 14:39
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Помощник представителя Путина осужден за госизмену
Александр Воробьев
Фото: URALFO.GOV.RU

Его начальник покинул государственную службу.

Мосгорсуд приговорил помощника представителя Путина в Уральском федеральном округе к 12,5 годам колонии за государственную измену. Александр Воробьев был задержан в июле 2019 года и уволен вскоре после ареста. Его начальник — полпред Николай Цуканов вскоре после возбуждения уголовного дела покинул государственную службу, сообщает svoboda.org.

Дело Воробьева слушалось в закрытом режиме, следствие утверждало, что в нем присутствуют совершенно секретные материалы. Калининградские СМИ называли Воробьева давним членом команды и личным юристом Цуканова. На момент ареста Воробьева его начальник входил в Совет безопасности России, в состав Государственной пограничной комиссии и президентский Совет по приоритетным проектам.

После задержании Воробьева утверждалось, что при себе у него были обнаружены паспорт гражданина Польши и записывающая аппаратура. Неназванный источник "Коммерсанта" рассказывал, что у чиновника был невысокий уровень доступа к гостайне, но он мог видеть и обрабатывать документы своего начальника. Предполагается, что он мог передавать за границу, в частности, Польше, содержание заседаний Совета безопасности.

Цуканов после ареста заявил, что был шокирован обвинениями в адрес своего помощника. Полпред был уволен с должности осенью 2020 года. После этого он занял пост вице-президента "Ростелекома" по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

Воробьев приговором суда был лишен чина действительного государственного советника третьего класса (соответствует воинскому званию генерал-майора). После ареста он был исключен из "Единой России". Его защита дело не комментировала.

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