Годовая выручка минского ЦУМа упала почти на четверть 14.04.2021, 22:41

Чистая прибыль уменьшилась примерно с 1,7 млн до 816 тыс. рублей.

ОАО «ЦУМ Минск» (фактически госкомпания) потеряло в выручке за 2020 год почти четверть — 23,6%. Сумма составила 87,3 млн рублей, хотя годом ранее она превышала 110 млн., передает officelife.media.

Чистая прибыль, как следствие, уменьшилась примерно с 1,7 млн до 816 тыс. рублей.

Объем назначенных дивидендов по итогам года — примерно 373,5 тыс. рублей. Для сравнения: за 2018 год было почти 641,4 тыс.; за 2019-й — 792,8 тыс. То есть сумма снизилась примерно вдвое.

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