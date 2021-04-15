Крушение судна у берегов Луизианы: один человек погиб, 12 пропали без вести 1 15.04.2021, 7:33

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фото: reuters

Шестерых моряков удалось спасти.

Береговая охрана США в штате Луизиана сообщила в среду о крушении коммерческого судна с 19 людьми на борту, которое перевернулось в результате шторма в Мексиканском заливе. На данный момент обнаружено тело одного погибшего, 12 человек все еще считаются пропавшими без вести, шестерых моряков удалось спасти, сообщает «Голос Америки».

На пресс-конференции в Новом Орлеане капитан Уилл Уотсон, командир сектора Береговой охраны, рассказал, что судно перевернулось поздно вечером во вторник во время шторма. Скорость ветра в этот момент составляла от 130 до 145 км/ч, а уровень моря повысился на 2-3 метра.

Владелец 39-метрового самоходного кранового судна Seacor Power – компания Seacor Marine. Уотсон сообщил журналистам, что на борту судна, когда оно вышло из порта во вторник, находились 19 человек.

Береговая охрана отреагировала на аварийное радиосообщение, поступившее во вторник с судна, находившегося в 13 км к югу от Порт-Фуршона, в южной части Луизианы. Информация о крушении судна была передана в радиоэфире, и на нее откликнулись многочисленные суда, находившиеся в тот момент в данном районе.

Самоходные крановые суда с открытой палубой используются для перевозки тяжелого оборудования, применяются чаще всего для поддержки бурения скважин или нефтеразведки.

Два судна Береговой охраны прибыли на место происшествия в течение 30 минут и вытащили двух человек из воды. Остальные находившиеся на месте суда спасли еще четырех моряков.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что во вторник у побережья Луизианы сформировался циклон, из-за которого в этом районе начался сильный шторм.

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