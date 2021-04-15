Битва за Беларусь: Путин и Лукашенко теряют контроль над ситуацией 12 Брайан Уитмор, atlanticcouncil.org

15.04.2021, 8:59

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Брайан Уитмор

Фото: Lucie Steinzova (RFE/RL)

Белорусское общество наносит поражение планам обоих автократов.

На этой неделе Министерство обороны Республики Беларусь объявило, что перебрасывает танковый батальон на запад к польской границе. Этот шаг совпал с угрожающим наращиванием российских войск в Калининграде и вблизи украинской границы.

За несколько дней до этого объявления заместитель начальника белорусского Генерального штаба Павел Муравейко заявил, что массированные совместные военные учения Запад-2021 с Россией в сентябре будут сосредоточены на ведении «гибридной войны» и будут касаться как наступательных, так и оборонительных аспектов.

Министерство иностранных дел Беларуси тем временем заявило, что закроет несколько посольств в западных странах, согласно утечке информации — это посольства в Польше, странах Балтии и Украине. Такое заявление было сделано всего через несколько дней после сообщений о том, что Лукашенко и кремлевский лидер Владимир Путин говорили по телефону об «угрозах», исходящих от Польши и Соединенных Штатов.

А российская ежедневная «Независимая газета» сообщает, что с серией кадровых перестановок Лукашенко переходит от позиции информационной конфронтации к позиции информационной войны, «для этого руководить «войсками» назначены идеологически проверенные кадры».

Новым министром информации Республики Беларусь будет Владимир Перцов, ранее возглавлявший белорусское представительство МТРК «Мир». Аналитики утверждают, что «Мир» является «символом информационного присутствия России в постсоветском пространстве», а назначение Перцова является «идеологическим поклоном Москве».

Эти военные, дипломатические и кадровые шаги происходят в контексте заметного расширения экономического, политического и военного присутствия России в Беларуси. Это включает рекордное число совместных военных учений, запланированных на этот год, которые позволяют Москве использовать ротацию сил, чтобы де-факто добиться постоянного присутствия войск в стране. Сюда же входит кампания по захвату «жемчужин» белорусской экономики руками связанных с Кремлем олигархов.

Но по мере развития безошибочной тенденции к русификации белорусского государства в белорусском гражданском обществе развивается совершенно иная динамика: простые белорусы все больше отдаляются от России и охотнее воспринимают Запад. Эта тенденция четко прослеживается в недавних опросах общественного мнения.

В опросе, проведенном в ноябре 2020 года Белорусской аналитической мастерской (BAW), 40% респондентов заявили, что Беларуси будет лучше в союзе с Россией, в то время как 33% высказались за интеграцию в Европейский союз. Это ознаменовало резкое падение пророссийских настроений и рост проевропейских со времени проведения в сентябре 2020 года аналогичного опроса, когда 52% населения высказались за интеграцию с Россией, в то время, как только 27% поддерживали более тесные связи с Европой.

Опросы также показывают резкое падение поддержки Путина, который исторически был очень популярен в Беларуси. По данным онлайн-опроса в ноябре 2020 года, 34,6% белорусов заявили, что их отношение к Путину ухудшилось из-за действий России в Беларуси с тех пор, как в августе 2020 года начались протесты. Только 7,5% заявили, что их мнение о Путине улучшилось. Кроме того, 33,9% сказали, что отношения между Россией и белорусским народом будут ухудшаться из-за действий России. Только 18,3% сказали, что они улучшатся.

Опрос Chatham House также показал, что все большее число белорусов видят интеграцию с Россией в негативном свете. Согласно этому опросу, около ЗЗ, З% считают, что интеграция с Россией сделает Беларусь более коррумпированной, 39,4% — что это будет означать конец белорусской государственности, а 45% — что белорусы могут улучшить свою идентичность только в полностью независимой стране.

Опрос, проведенный Варшавским центром восточных исследований (OSW) в конце ноября и начале декабря 2020 года, также показал, что 43% респондентов считают Россию самой большой угрозой белорусскому суверенитету и территориальной целостности. Это наивысший показатель среди всех стран, где проводилось исследование.

Изменение отношения также отражается в переоценке истории и самобытности страны. Белорусы все больше оглядываются на европейскую историю страны до ее вхождения в состав Российской империи в 1796 году, особенно на те века, которые белорусские земли провели в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Опрос OSW показал, например, что ошеломляющие 62,2% белорусов считают, что их страна должна черпать вдохновение из периодов, когда ими не управляла Россия. Согласно OSW, «гораздо больше белорусов считают, что их государство должно опираться на традиции Великого княжества Литовского и Речи Посполитой (39,7% и 6,3% соответственно), а не Советского Союза (28%). Следует также обратить внимание на относительно хороший результат для Белорусской Народной Республики (16,2%), недолговечного образования, ставшего результатом неудачной попытки построить независимое и антикоммунистическое белорусское государство в 1918 году».

Линии сражения в Беларуси проступают все четче, сталкивая общество, которое хочет двигаться на Запад против режима, который крепко поддерживает Россию.

Поддерживая чаяния белорусского народа и гражданского общества, Запад, похоже, стоит на правильной стороне истории. Тем временем Кремль постепенно теряет белорусский народ и стремится к геополитическому и политическому преимуществу против Запада, поддерживая слабеющий автократический режим.

Брайан Уитмор, atlanticcouncil.org

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