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Европейская киноакадемия и более 50 организаций призвали освободить Татьяну Гацуру-Яворскую

  • 15.04.2021, 11:06
Европейская киноакадемия и более 50 организаций призвали освободить Татьяну Гацуру-Яворскую
Татьяна Гацура-Яворская
Фото: «Еврорадио»

Активистка внесла значительный вклад в белорусскую культуру и популяризацию фундаментальных ценностей.

Открытое письмо Европейской киноакадемии подписали более полусотни организаций и кинофестивалей. Подписанты призвали немедленно освободить Татьяну Гацуру-Яворскую и других правозащитников, сообщает «Радыё Свабода».

Они отметили, что Гацура-Яворская внесла значительный вклад в белорусскую культуру и популяризацию фундаментальных ценностей.

Фестиваль Watch Docs Belarus, который она организовала, «входит в мировую семью кинофестивалей о правах человека-международную киноассоциацию прав человека».

Основательницу общественного объединения «Звено» и одну из организаторов выставки «Машина дышит, а я — нет» Татьяну Гацуру-Яворскую задержали 6 апреля.

Как подозревают в «финансировании беспорядков». Такая формулировка значилась в санкциях на обыски, которые накануне сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля устроили в офисе организации, а также в квартире и на даче подозреваемой.

Санкция упомянутой уголовной статьи предусматривает до трех лет заключения.

12 апреля белорусские правозащитники признали Татьяну Гацуру-Яворскую политической заключенной.

Татьяна Гацура-Яворская – мать четырех детей. Она организатор большого количества культурных инициатив, в том числе Watch Docs Belarus — международного фестиваля документального кино о правах человека, который проводится с 2015 года.

Основанное ею объединение «Звено» выступило инициатором выставки «машина дышит, а я — нет», посвященной преданной работе медиков, борющихся с коронавирусом.

Однако буквально через день после открытия заявились контролеры из санстанции и управления чрезвычайных ситуаций, экспозицию пришлось свернуть. Причастных к организации выставки арестовали.

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