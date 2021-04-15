Посольство США окажет юридическую помощь задержанному КГБ Зенковичу 15.04.2021, 18:47

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Фото: Сергей Гудилин, «Наша Ніва»

O задержании юриста Юрия Зенковича в Москве стало известно 13 апреля.

В связи с задержанием Юрия Зенковича, имеющего гражданство США и Беларуси в посольстве подчеркнули, что всегда готовы предоставить консульские услуги в случае задержания американского гражданина, сообщает tut.by.

Дипломаты не стали давать оценку задержанию американского гражданина белорусскими спецслужбами и не рассказали, посетил ли уже Зенковича в СИЗО КГБ консул.

«Одной из важнейших задач Государственного департамента, посольств и консульств США является оказание помощи гражданам США, находящимся в заключении или задержанным за рубежом. Согласно существующей практике, мы не передаем информацию о гражданах США без их письменного согласия», – сказал пресс-атташе посольства США в Беларуси Тим О’Коннор.

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