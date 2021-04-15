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Польша поддержала санкции США высылкой российских дипломатов

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  • 15.04.2021, 20:50
  • 7,582
Польша поддержала санкции США высылкой российских дипломатов

Варшава объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата.

Варшава объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата, их вышлют из страны, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

В дипломатическом ведомстве сообщили, что 15 апреля российский посол Сергей Андреев был вызван в МИД, где ему вручили ноту с информацией о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Варшаве. Их имена пока не называются.

«Основанием для такого решения послужило нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Республике Польша», — говорится в сообщении.

Вместе с тем польский МИД сообщил, что Варшава выражает солидарность с решениями, которые были приняты властями США. Речь идет о введении Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. «Совместно принятые, согласованные союзнические решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия России», — отмечается в сообщении.

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