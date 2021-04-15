Белорусы Москвы вышли на акцию солидарности с соотечественниками 1 15.04.2021, 22:06

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иллюстрационное Фото

Видеофакт.

Белорусы Москвы вышли на акцию солидарности с соотечественниками.

– Каждый день мы вспоминаем о сотнях политзаключенных, удерживаемых хунтой в заточении. Сегодня ровно 150 дней как в заключении находятся Екатерина Андреева и Дарья Чульцова - журналистки Белсата.

А ещё, сегодня в камере СИЗО отмечает свои 40 лет Андрей Войнич - активист "Европейской Беларуси".

Земляки, держитесь! Мы верим в Вас! Мы верим в скорейшую победу!

Верым! Можам! Пераможам! - передают белорусы Москвы.

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