Байден начал наказывать Путина 6 Юрий Смирнов, «Новое время»

16.04.2021, 10:40

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Москве ответить нечем.

Байден начал наказывать Путина. США официально ввели новые санкции против России, — соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден.

Под санкции попали 32 юр- и физлица, которые осуществляли направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства. Кроме того, США высылают из Вашингтона десять российских дипломатов. А финансовым учреждениям Штатов с 14 июня запрещена прямая покупка долговых ценных бумаг у Центробанка РФ, Минфина и Фонда нацблагосостояния РФ. Под санкции попали и шесть российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам. Еще против восьми физ- и юрлиц введены санкции из-за оккупации Крыма.

В Белом доме заявили: американская власть принимает меры, «чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».

Получили за Крым

Минфин США ввел санкции против пяти физических и трех юрлиц из-за оккупации Россией Крыма и серьезных нарушений прав человека на полуострове.

Под санкции попали участники строительства моста через Керченский пролив: гендиректор Мостотреста Леонид Рыженькин, компания Ленпромтранспроект и АО Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск. Также ограничения ввели против СИЗО-1 в Симферополе за жестокое и бесчеловечное обращение с арестованными.

А за проведение оккупационной политики санкции применили к «министру имущественных и земельных отношений» Крыма Ларисе Кулинич, «министру внутренних дел» Павлу Каранде, «начальнику крымского управления» ФСБ Леониду Михайлюку, «главе крымского управления« СК РФ Владимиру Терентьеву.

Россия — угроза нацбезопасности США

Джо Байден издал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи с действиями РФ. Среди таких упоминаются усилия по подрыву свободных и демократических выборов в США и странах-партнерах, кибератаки против Штатов и их союзников, подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности Северной Америки, нарушение принципов международного права, в том числе уважения территориальной целостности государств.

Москва грозит в ответ

МИД РФ вызвал к себе американского посла Джона Салливана после введения США новых санкций. По словам официальной представительницы российского министерства Марии Захаровой, разговор «будет для американской стороны тяжелым». Она добавила, что ответ Москвы будет «неотвратимым», а «агрессивное поведение» Вашингтона «получит решительный отпор». В дипведомстве РФ также заявили, что действия США «опасно повышают градус конфронтационности».

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

Юрий Смирнов, «Новое время»

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