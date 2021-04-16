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Хваленая Т-14 «Армата» взяла курс в небытие

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  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 16.04.2021, 11:17
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Хваленая Т-14 «Армата» взяла курс в небытие
Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Фото: Олег Яковлев/РБК

Российская военная машина сама решила отказаться от своего гомункулуса?

Сравнительно не так давно все российские СМИ буквально тиражировали в режиме нон-стоп новости о танке Т-14 «Армата», который называли не имеющим аналогов в мире, ответом американскому танку M1 Abrams, а ряд экспертов и аналитиков предрекали ему грандиозное будущее и фурор на мировом рынке. И не многие сомневались не только в потенциале этой боевой машине, но и в принципе в перспективе ее выхода в серию.

Но в настоящее время на тему Т-14 в СМИ абсолютная и полнейшая тишина.

В последний раз, когда танк упоминался в СМИ с приличным градусом внимания, был в феврале этого года, когда генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов сообщил, что серийные поставки танка Т-14 для нужд ВС РФ начнутся в 2022 году. Заявление это было сделано под аккомпанемент демонстрации на международной выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби макета танка, а не его полноразмерной действующей модели.

Но обещаниями о серийном производстве Т-14 «Армата» уже никого не удивишь. Например, в августе 2020 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заверял, что поставки Т-14 «Армата» в войска начнутся в конце 2020 года, либо начале 2021 года… А 7 декабря 2020 года, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заверил, что серийное производство и поставки в ВС РФ перспективного танка Т-14 «Армата» начнется в 2021 году.

Думаю, не стоит напоминать о всех тех обещаниях, что звучали до того, а именно, о серийных поставках Т-14 «Армата» в 2020, 2019, 2018 годах… Хотя, думаю стоит вспомнить и вовсе фееричное обещание, данное в 2015 году директором Уралвагонзавода Олегом Сиенко касательно того, что предприятие получило заказ на изготовление 2300 экземпляров Т-14 до 2020 года!

На протяжении всех этих лет, освещая ситуацию с танками Т-14 «Армата» я неоднократно пояснял, что их производство, даже в случае успешного завершения государственных испытаний невозможно по целому ряду причин. В частности — отсутствие производственных мощностей для серийного производства обещанного количества боевых машин и отсутствие инфраструктуры для содержания и обслуживания танков данного типа. Например, весьма остро стоит вопрос неизбежной модернизации танковых боксов по всей стране, с обеспечением необходимых условий для проведения ТО хваленных ОБТ.

Фактически, на сегодняшний день Т-14 «Армата», после своего фурора в информационном пространстве в 2015 и 2016 годах, постепенно сам себя же дискредитировал и нивелировал. Танк не единожды демонстрировал технические проблемы на парадах на Красной площади. Танк продолжает находиться в состоянии бесконечных испытаний. Танк никак не может выйти в серийное производство, что и вовсе отталкивает потенциальных зарубежных покупателей.

Между тем, в феврале этого года в Харькове был задержан агент военной разведки из ГУ ГШ ВС РФ, который собирал сведения о разработке и производстве украинского танка Т-84БМ «Оплот». Новость прозвучала тогда довольно неоднозначно, ведь, казалось бы, зачем России, у которой есть Т-72 и его модификации, Т-80 и его модификации, Т-90 и его модификации и не имеющий аналогов в мире Т-14 «Армата», украинский «Оплот»?

Но этот инцидент оказался лакмусовой бумажкой российского танкового тупика. Ведь Москва сейчас делает ставку в основном на модернизацию старого танкового парка, состоящего из Т-72, Т-80 и Т-90. И на данном поприще Россия нуждается, в том числе и в решениях, которые бы значительно могли повысить потенциал ее боевых машин. С учетом того, что «Оплот» представляет собой очень глубокую модернизацию Т-80, вывод напрашивается сам собой – те технологии, которые были недоступны РФ на протяжении этих 7 лет и которые внедрялись в «Оплот», должны были быть выкрадены для дальнейшего улучшения массово выводимых из консервации российских Т-80.

А, между прочим, на сегодняшний день, расконсервация и модернизация танков Т-80 до модификации «БВМ» в России идет куда успешнее, чем модернизация более массовых Т-72.

Очевидно, что российская военная машина сама же решила отказаться от своего гомункулуса Т-14 «Армата», выносить которого она не способна, а родить и подавно. Про этот танк забывают и откладывают в пыльный ящик, попутно ища ему замену. Ведь просто взять и отказаться от танка, которым несколько лет подряд угрожали Западу и возбуждали ура-патриотизм – нельзя. Нужно показать нечто, что убедит российских обывателей в верном выборе “партии”.

Вероятнее всего этой заменой может стать проект “Бурлак” на шасси Т-80Б, более известный как Объект-219М. А охота за данными об украинском “Оплот” — это элемент шпионажа в пользу именно “Бурлака”, возрождение которого я совершенно не исключаю и не удивлюсь, если в скором времени российские СМИ переключатся именно на эту боевую машину.

А Т-14 «Армата» планомерно, неспешно, но уверенно уходит в небытие…

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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