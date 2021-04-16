Министр энергетики Литвы: Беларусь не получает доходы от стран Балтии за электроэнергию с БелАЭС 1 16.04.2021, 13:09

Фото: ТАСС

Поступлений от Литвы нет уже более полутора месяцев.

О том, что Беларусь не получает доходов от государств Балтии за выработанную на БелАЭС электроэнергию, в интервью Delfi рассказал министр энергетики Литвы.

По словам Витаутаса Будзинаускаcа, поступлений от Литвы нет уже более 1,5 месяцев.

Заметим, что с момента включения первого энергоблока Белорусской АЭС в сеть Литва остановила пропуск электроэнергии из Беларуси через свою границу. Тогда же остановится и официальный экспорт электроэнергии из нашей страны в балтийские государства.

Однако специфика устройства взаимозаменяемых потоков электроэнергии такова, что, по мнению литовской стороны, официально покупая российскую электроэнергию страны Балтии реально получали белорусскую. А Украина, покупая белорусское электричество, получала на деле российское. Поэтому в Литве, несмотря на прекращение экспорта, все равно считали, что платят за энергию с БелАЭС. В феврале Украина прекратила закупки электроэнергии, соответственно, потоки остановились.

- Можно утверждать, что более полутора месяцев импорта из Беларуси у нас нет, и мы не платим за строительство БелАЭС. Мы довольны той ситуацией, которая сложилась сейчас, но методика, которую применяют Эстония и Латвия, не исключает, что в будущем ситуация может повторить, - заметил Будзинаускаc.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».