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Беларусь не попала в рейтинг самых инновационных стран мира

  • 16.04.2021, 14:59
Беларусь не попала в рейтинг самых инновационных стран мира

Первое место в рейтинге заняла Южная Корея.

В рейтинг самых инновационных стран мира, составленном Bloomberg, вошли все страны-соседи Беларуси. Но не Беларусь, пишет thinktanks.by.

Первое место в рейтинге заняла Южная Корея, второе - Сингапур, третье - Швейцария.

Всего в исследовании рассматривалось 60 государств. Последние места в нем заняли Украина, Алжир и Иран.

Рейтинг Bloomberg анализирует десятки критериев с использованием семи одинаково взвешенных показателей, включая расходы на исследования и разработки (R&D), производственные мощности, концентрацию высокотехнологичных компаний и другие.

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