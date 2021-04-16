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Матеуш Моравецкий: В Польше коллективный иммунитет может появиться через два месяца

  • 16.04.2021, 16:20
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Матеуш Моравецкий: В Польше коллективный иммунитет может появиться через два месяца
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Есть реальный шанс победить пандемию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сейчас у Польши есть реальный шанс победить пандемию, но все граждане должны сделать прививку. В Польше на сегодняшний день существует более 7 тысяч пунктов вакцинации, стало известно сайту Charter97.org из пресс-конфереции главы польского правительства.

По словам премьер-министра, если количество прививок будет ежедневно наращиваться, то коллективный иммунитет может появиться менее чем за два месяца. Моравецкий добавил, что к концу второго квартала в Польше, по предварительным данным, будет проведено более 23 миллионов прививок.

На сегодня в стране сделали около 8,4 миллиона прививок. Еще на прошлой неделе количество тех, кто получил прививку обеими дозами вакцины, превысило 2 млн.

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