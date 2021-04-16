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Хельсинкская комиссия США: Необходимо сделать все для сдерживания режима Путина

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  • 16.04.2021, 19:40
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Хельсинкская комиссия США: Необходимо сделать все для сдерживания режима Путина

Сенаторы приветствовали смелые действия президента Джо Байдена в ответ на действия РФ.

Сенаторы Бен Кардин, председатель Хельсинкской комиссии Конгресса США, и Роджер Уикер, также входящий в состав комиссии, прокомментировали указ президента Джо Байдена о противодействии злонамеренным действиям России и последующие санкции, введенные Министерством финансов США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Хельсинкской комиссии в пятницу, сообщает «Голос Америки».

Сенатор Кардин приветствовал «смелые действия президента Байдена в ответ на российские кибератаки, вмешательство в выборы, оккупацию Крыма, войну на востоке Украины, а также общие нарушения прав человека и... коррупцию».

«Президенту следует и дальше откровенно говорить с Россией о последствиях ее действий. Нам нужно будет придерживаться этого курса и продолжать использовать Закон Магнитского и исполнительную власть для дальнейшего сдерживания этого опасного режима», - заявил Кардин.

В то же время сенатор Уикер считает, что последний пакет санкций в отношении России «оставляет желать лучшего». По его мнению, «вчерашние санкции стали последним из серии шагов... которые требуют минимальных затрат и будут иметь минимальный эффект».

«Чем дольше мы ждем, чтобы Москва почувствовала реальные последствия за свои злонамеренные действия, тем дольше российский народ будет продолжать страдать от жестокого авторитарного режима Путина», - заявил Уикер.

Новый пакет санкций стал ответом Соединенных Штатов на недавние злонамеренные действия Москвы, в частности – кампанию кибершпионажа, направленную против программного обеспечения SolarWinds, вмешательство России в президентские выборы в США, а также недавнее сосредоточение российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Под действие санкций подпали более 30 российских структур. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о высылке из страны как минимум 10 граждан России, в основном сотрудников российского дипломатического корпуса, имеющих отношение к спецслужбам.

В четверг президент Джо Байден также подписал указ, позволяющий правительству США вводить санкции в отношении любого сектора российской экономики.

С июня будет введен в действие указ, запрещающий американским финансовым институтам приобретать облигации в рублях и иных валютах, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России после 14 июня 2021 года. Эти ограничения касаются только рынка первичных облигаций.

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