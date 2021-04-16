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Россия запретила въезд генпрокурору США и директору ФБР

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  • 16.04.2021, 20:44
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Россия запретила въезд генпрокурору США и директору ФБР

Москва также предложит десяти дипломатам США в РФ покинуть страну.

Москва ввела санкции против восьми высокопоставленных чиновников администрации США, а также предложит десяти дипломатам США в России покинуть страну, заявили в МИД. Сергей Лавров также назвал другие «зеркальные меры», которые Россия вводит в ответ на санкции США, передает ВВС.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сказал Лавров.

Также Россия заявила о санкциях против действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, "причастных к реализации антироссийского курса" - им запрещен въезд в страну. В их числе генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента по внутренней политике Сьюзан Райс, директор Национальной разведки Эврил Хейнс и глава Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль. Также въезд закрыт для Джона Болтона, экс-помощника президента США по национальной безопасности и постоянного представителя при ООН, и Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ, говорится в сообщении МИД.

Лавров добавил, что Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран. Эти меры стали ответом на американские санкции, которые введены против суверенного долга 15 апреля.

Посол России в США Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве, заявил Лавров. Его пригласили в российскую столицу 21 марта после того, как президент Джо Байден ответил положительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. 7 апреля в российском МИДе заявили, что возвращение Антонова - это не "вопрос ближайших дней".

У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД.

Санкции против России

В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских суверенных облигаций. Эта директива дает правительству США право в случае необходимости расширить санкции и на российский государственный долг. До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно ограничение - с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций.

Министерство финансов США также внесло в черный список шесть российских технологических компаний, которые, как говорится в заявлении, оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, включая консультации экспертов, разработку программ и предоставление технической базы для содействия вредоносным действиям в киберпространстве.

Минфин США наложил санкции на 32 юридических и физических лица, которые, по мнению Вашингтона, по указанию правительства России пытались повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также проводили другие акции по дезинформации и вмешательству.

США также вышлют из страны 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

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