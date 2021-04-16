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США проверяют десятки российских компаний на связи со спецслужбами

  • 16.04.2021, 22:07
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США проверяют десятки российских компаний на связи со спецслужбами

Указ Джо Байдена позволяет вводить санкции против любых секторов российской экономики.

Власти США проводят расследование в отношении десятков российских компаний, которые будут проверены на возможные связи со спецслужбами. Как сообщает Reuters (перевод — finanz.ru), об этом сообщил заместитель генерального прокурора США Джон Демерс.

Процесс, как ожидается, займет несколько месяцев и затронет как российские юрлица, так и компании, зарегистрированные в других юрисдикциях, но ведущие деятельность в РФ.

Цель расследования, по словам Демерса, - изучить «известную связь между конкретной компанией и российскими спецслужбами» и оценить, какие риски эта компания несет для американских цепочек поставок.

Накануне, напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении пакета санкций против России, который включает меры в отношении госдолга, 16 физлиц и 16 огранизаций, а также высылку 10 российских дипломатов, связанных, по данным Вашингтона, с разведкой.

Байден также подписал указ о введении режима национальной чрезвычайной ситуации в связи с российской угрозой. Этот документ дает президенту полномочия вводить санкции против любых секторов российской экономики.

Среди возможных причин введения санкций, предусматривающих блокировку активов на территории США, перечислены «враждебная активность в киберсфере», «вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах», «действия или политика, подрывающие демократический процесс или институты в США и за границей», а также «транснациональная коррупция», убийства, «действия, которые подрывают мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров», а также попытки нарушить действующий санкционный режим.

В письме Байдена Конгрессу, где президент уведомляет о подписании нового исполнительного указа, отмечается, что «враждебная активность правительства Российской Федерации»представляет «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

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