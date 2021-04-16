Джо Байден проводит в Белом доме переговоры с премьер-министром Японии 16.04.2021, 21:50

Ёсихидэ Суга стал первым иностранным лидером, которого принимают в Белом доме с момента вступления Байдена в должность президента США.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу стал первым иностранным лидером, которого приняли в Белом доме с момента вступления в должность президента США Джо Байдена. Это подчеркивает центральную роль Токио в усилиях Вашингтона по противодействию Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на агентство «Рейтер».

Ожидается, что на встрече двух лидеров будут приняты решения, направленные на диверсификацию цепочек поставок, которые считаются чрезмерно зависимыми от Китая, а также на разработку Японией альтернативной версии сетей 5G, производимых сейчас китайской компанией Huawei, сообщил «Рейтер» источник в администрации США.

Байден и Суга также планируют обсудить вопросы прав человека, связанные с Китаем, в том числе ситуацию в Гонконге и Синьцзяне, сказал источник.

Ожидается, что на саммите, который стал первой личной встречей Байдена с иностранным лидером, будет сделано официальное заявление по Тайваню - острову, на который претендует Китай и который находится под давлением со стороны Пекина, добавил источник, пожелавший остаться анонимным.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу сказала, что Байден в своих переговорах с Сугой затронет «насильственные действия Китая» в отношении Тайваня, который является наиболее чувствительной территориальной проблемой для КНР.

Руководители США и Японии сделают первое совместное заявление по Тайваню с 1969 года.

Сначала Суга встретился с вице-президентом Камалой Харрис, а затем приступил к переговорам с Байденом в Овальном кабинете. После этого оба лидера примут участие в совместной пресс-конференции. Утром Суга принял участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище.

«Япония высоко ценит то, что администрация Байдена-Харрис придает большое значение сотрудничеству со своими союзниками и партнерами», - сказал Суга репортерам перед встречей с Камалой Харрис.

Харрис добавила, что темой для разговора станут «наши взаимные обязательства в Индо-Тихоокеанском регионе».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».