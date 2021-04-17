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«Достоин сожаления»: США прокомментировали ответ Москвы на санкции

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  • 17.04.2021, 8:03
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«Достоин сожаления»: США прокомментировали ответ Москвы на санкции

Госдеп оставляет за собой право ответить на любые меры со стороны РФ.

Представитель Госдепа США по электронной почте заявил, что ответ России в пятницу, 16 апреля, был «эскалационным и достойным сожаления», сообщает Reuters.

В Госдепе отметили, что вступать в цикл эскалации не в интересах США, однако они оставляют за собой право ответить на любые меры России против Соединенных Штатов.

В пятницу, 16 апреля, в ответ на американские санкции Россия внесла в список санкций восемь высокопоставленных американских чиновников. Также Москва планирует выслать 10 американских дипломатов.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России.

Согласно документу:

под санкции попали 32 юридических и физических лица, осуществлявшие направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства

США высылают из Вашингтона десять российских дипломатов

финансовым учреждениям США с 14 июня запрещена прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка, Минфина и Фонда нацблагосостояния РФ

под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам

против восьми физических и юридических лиц введены санкции из-за оккупации Крыма.

В Белом доме заявили, что американские власти принимают меры, «чтобы положить на Россию расходы за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».

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