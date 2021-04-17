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Бюджет России «заштопали» деньгами Потанина и ЦБ

  • 17.04.2021, 9:33
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Бюджет России «заштопали» деньгами Потанина и ЦБ

Финансы РФ от краха «спасли» два разовых платежа.

Федеральный бюджет России впервые с начала пандемического кризиса вернулся в состояние профицита, следует из данных Минфина, пишет finanz.ru.

По итогам марта правительство РФ собрало в казну 2,543 трлн рублей - вдвое больше, чем в феврале, и на треть выше суммы того же месяца прошлого года.

Поступления на 40% превысили расходы, которые составили 1,802 трлн рублей и практически не выросли ни в годовом, ни в месячном выражении. В феврале Минфин потратил 1,731 трлн рублей, а в марте-2020 - 1,735 трлн.

В результате федеральный бюджет получил 741 млрд рублей профицита за март, которым разом перекрыл дефицит предыдущих двух месяцев (536 млрд рублей). По итогам квартала казна оказалась в плюсе на 205 млрд рублей.

Март - традиционно рекордный месяц для доходов государства: компании рассчитываются только по текущим налогам, но и перечисляют остаток платежей за весь прошлый год, напоминает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Тем не менее, в годовом выражении основные налоги не показали взрывного роста: нефтегазовые сборы увеличились лишь на 3,3%, до 582 млрд рублей; НДС - на 19%, до 675 млрд рублей. Сборы налога на прибыль и вовсе просели на 22%, до 187 млрд рублей, на фоне падения прибылей бизнеса до 12-летнего минимума.

«Успех» бюджету обеспечили два разовых платежа - от «Норникеля» миллиардера Владимира Потанина и Центрального банка, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

В марте «Норникель» перечислил в казну 148 млрд рублей - рекордный штраф в новейшей истории России, наложенный Росприроднадзором за разлив топлива в Арктике. Причем почти все деньги достались федеральному центру, а не Красноярскому краю, где произошла экологическая катастрофа.

Еще 200 млрд рублей в бюджет поступило от сделки с акциями Сбербанка, которую Минфин и ЦБ осуществили в прошлом году.

Правительство, напомним, выкупило у регулятора контрольный пакет крупнейшего госбанка страны за 2,5 триллиона рублей из ФНБ. Сделка была оформлена таким образом, что Минфин, будучи покупателем, получили не только акции банка, но еще и деньги, которые в процессе «напечатал» ЦБ.

Для оплаты покупки правительство продало центробанку валюту из ФНБ, ЦБ для ее конвертации провел эмиссию рублей и перечислил их Минфину. Тот оплатил этими деньгами пакет в 50%+ одна акция Сбербанка, передав средства ЦБ, который, в свою очередь, вновь вернул их Минфину уже в качестве собственной прибыли.

Так, несколько раз перебросив госактивы из кармана в карман, Минфин и ЦБ «создали из воздуха» 1,2 трлн рублей. Основная часть - 1 трлн рублей - была перечислена в казну весной прошлого года, когда рухнули цены на нефть. Остаток пришел в марте 2021-го.

Помимо разовых доходов закрыть «дыру» в бюджете помогла экономия на здравоохранении, помощи регионам и пенсионном обеспечении населения, следует из данных Минфина. Ассигнования по этим статьям по итогам января-марта сократились на 38%, 17% и 5% соответственно.

Общие расходы бюджета увеличились, но рост замедлился: в марте он составил 10% против 28% в феврале и «был обеспечен в основном не за счет экономики или социальной сферы (на нее расходы даже снизились), а в первую очередь благодаря исполнению общегосударственных вопросов и расходов на оборону», отмечает Мурашов.

Изначально Минфин сверстал бюджет-2021 из расчета на 10-процентное сокращение расходов. Но по факту масштабы бюджетной консолидации не ясны, отмечает экономист банка Центрокредит Евгений Суворов: Владимир Путин в послании Федеральному собранию наверняка пообещает те или иные «плюшки» населению. Кроме того, по данным Bloomberg, готовится план дополнительных инвестиций ФНБ в инфраструктурые стройки.

В закон о бюджете заложен дефицит в размере 2,8 трлн рублей за год. Но он рассчитан из предположения, что нефть будет стоить 45,3 доллара за баррель, а курс доллара составит 72,4 рубля.

По факту же Brent подбирается к отметке 70, а доллар стоит 76 рублей. При таких вводных дефицита в бюджете может и вовсе не быть, оценивает Мурашов: доходы составят 21,5 трлн и сравняются с расходами.

«Смешать карты» может разве что очередной раунд резкого снижения цен на нефть», что не является базовым прогнозом, добавляет эксперт.

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