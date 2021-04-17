Арсений Сивицкий: Кремль формирует кадровый резерв политических деятелей для Беларуси 17.04.2021, 9:41

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Арсений Сивицкий

Что стоит за похищениями в Москве белорусских граждан?

В нашей стране продолжают обсуждать задержание в Москве белорусских граждан – политтехнолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича. Оба потом обнаружились в белорусском СИЗО КГБ.

ГосСМИ со ссылкой на Комитет гобезопасности сообщили о задержании Федуты вместе с лидером Партии БНФ Григорием Костусевым по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» (ст. 108 УПК).

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии udf отметил, что по его мнению операцию в Москве могли провести белорусские спецслужбы.

«Это не первая такая операция. Ранее уже появлялась информация о попытках выкрасть из России белорусских граждан», – сказал Сивицкий.

Какими могли быть причины проведения теперешней операции?

«На территории России с начала политического кризиса в Беларуси стал формироваться один из центров оппозиции под условным названием «Комитет народного спасения». Создать его призвал российский олигарх белорусского происхождения Дмитрий Мазепин (владелец «Уралкалия» и «Уралхима»), идею поддержал Валерий Цепкало. Этот центр объединяет не только представителей политической оппозиции и гражданского общества Беларуси, которые вынуждено находятся в России. Также идут неформальные консультации с представителями белорусской элиты. В Москве сейчас находится достаточное количество топовых белорусских чиновников», – сказал Сивицкий.

Он напомнил о свежем случае приглашения на работу в Россельхозбанк бывшего премьер-министра Сергея Румаса.

«Топовые белорусские чиновники находятся в Москве не просто как туристы, они трудоустроены российской стороной. По сути таким образом Кремль формирует кадровый резерв политических деятелей, которые на определенном этапе развития политического кризиса в Беларуси должны будут вступить в игру в качестве альтернативного центра влияния», – считает Сивицкий.

В тоже время Минск внимательно мониторит контакты белорусской оппозиции с любыми центрами в России.

«Несмотря на всю антизападную риторику из уст официального Минска, Лукашенко прекрасно понимает, что главный игрок, который во многом и спровоцировал кризис и который пытается его использовать для продвижения своих интересов через конституционную реформу и транзит власти, – Кремль. Именно его вмешательство больше всего опасается Минск, опасается инспирированного Москвой заговора», – отметил Сивицкий.

Резюме директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований:

«С одной стороны задержания в Москве – способ показать возможности белорусских спецслужб и запугать представителей оппозиции и гражданского общества, которые пытаются устанавливать контакты с формирующимся в России центром силы. С другой – это и сигнал Кремлю о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси с помощью таких методов. Белорусские спецслужбы демонстрируют, что им под силу проводить такие операции в России».

Сивицкий добавил, что белорусские спецслужбы могли решиться на рискованную операцию в Москве еще по одной причине.

«На протяжении президентской кампании в Беларуси было задержано до десятка офицеров российских спецслужб, включая представителей ГРУ, ФСБ, Службы внешней разведки. Несмотря на неофициальную, а значит и нелегальную деятельность все они, как и «вагнеровцы» были возвращены на территорию России без предъявления обвинений. Возможный провал белорусских спецслужб также вряд ли бы имел какие-то серьезные последствия», – полагает Сивицкий.

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