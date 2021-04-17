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Вакцинация во Франции привела к резкому снижению смертности среди стариков

  • 17.04.2021, 10:18
Вакцинация во Франции привела к резкому снижению смертности среди стариков

Министр здравоохранения подчеркнул успех прививочной кампании среди постояльцев домов престарелых.

Во Франции первую дозу вакцин получили «почти 100%» постояльцев домов престарелых. Как сообщает агентство Reuters, три четверти пожилых французов уже получили и вторую дозу. Об этом в пятницу объявил министр здравоохранения Франции Оливьер Веран, пишет «Радио Свобода».

При посещении центра вакцинации на юге Франции Веран рассказал журналистам, что более двух третей всех медицинских работников Франции и 80% медицинского персонала в возрасте 50+ вакцинированы по крайней мере одной дозой.

Французские власти распорядились уделить при вакцинации главное внимание жильцам в домах престарелых – это привело к резкому снижению смертности среди стариков. В начале кампании вакцинации в конце декабря и начале января этого года во Франции, только в домах престарелых регистрировались около 700 смертей в неделю. Это составляло примерно одну треть еженедельной смертности по всей Франции, пишет агентство Reuters.

К марту этот показатель снизился примерно до 300, к концу марта до 80, а за минувшую неделю в домах престарелых по всей Франции зарегистрировано менее 50 смертей.

По словам министра здравоохранения, при нынешнем уровне инфицирования – примерно 35 000 случаев в день – преждевременно ослаблять ограничения на передвижение людей, действующие с середины декабря прошлого года.

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