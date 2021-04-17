Белорусы начали массово отказываться от покупок

Белорусы начали массово отказываться от покупок3
- 17.04.2021, 10:21
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В стране существенно снизился розничный товарооборот.
По итогам января розничный товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,9%, по итогам января-февраля — на 3,6%. За первый квартал объем розничного товарооборота составил 13,1 млрд рублей, в сопоставимых ценах снизившись на 4,5% по сравнению с январем-мартом 2020 года, пишет сайт naviny.online.
Белорусские экономисты полагают, что с учетом высокой стоимости кредитных ресурсов активность на потребительском рынке в нынешнем году будет невысокой и в связи с этим объем розничного товарооборота может оказаться ниже по сравнению с прошлым годом.
«До 2020 года кредитование населения выступало одним из ключевых драйверов увеличения внутреннего спроса. Высокие ставки по кредитам для населения, которые существуют последние полгода, явно сдерживают внутренний спрос», — подчеркнула научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.
По ее мнению, ограничивает внутренний спрос и сложная ситуация в стране. В последнее время в Минске резко сократилось количество дорогостоящих сделок: продажи новых автомобилей в начале года снизились более чем на треть, а продажи квартир в конце прошлого года — до минимального уровня за последние шесть лет.
Предпосылок для увеличения внутреннего спроса и, как следствие, розничного товарооборота эксперты пока не видят.