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Белорусы начали массово отказываться от покупок

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  • 17.04.2021, 10:21
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Белорусы начали массово отказываться от покупок

В стране существенно снизился розничный товарооборот.

По итогам января розничный товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,9%, по итогам января-февраля — на 3,6%. За первый квартал объем розничного товарооборота составил 13,1 млрд рублей, в сопоставимых ценах снизившись на 4,5% по сравнению с январем-мартом 2020 года, пишет сайт naviny.online.

Белорусские экономисты полагают, что с учетом высокой стоимости кредитных ресурсов активность на потребительском рынке в нынешнем году будет невысокой и в связи с этим объем розничного товарооборота может оказаться ниже по сравнению с прошлым годом.

«До 2020 года кредитование населения выступало одним из ключевых драйверов увеличения внутреннего спроса. Высокие ставки по кредитам для населения, которые существуют последние полгода, явно сдерживают внутренний спрос», — подчеркнула научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

По ее мнению, ограничивает внутренний спрос и сложная ситуация в стране. В последнее время в Минске резко сократилось количество дорогостоящих сделок: продажи новых автомобилей в начале года снизились более чем на треть, а продажи квартир в конце прошлого года — до минимального уровня за последние шесть лет.

Предпосылок для увеличения внутреннего спроса и, как следствие, розничного товарооборота эксперты пока не видят.

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