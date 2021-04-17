Послы – Макею: Нормальных отношений не будет, пока не освободите политзаключенных

Послы – Макею: Нормальных отношений не будет, пока не освободите политзаключенных6
- 17.04.2021, 11:26
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Германия и Франция выдвинули белорусским властям четкие требования.
Посол Германии в Беларуси Манфред Хутеррер и посол Франции Николя де Лакост встретились с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Обсудили международную политику, двусторонние отношения и ситуацию в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».
Посольство Франции в Беларуси утверждает, что говорили «конструктивно».
Послы передали Макею обеспокоенность правительств своих государств ввиду ситуации с правами человека в Беларуси и напомнили о позиции Евросоюза, что отношения невозможно будет нормализовать, пока:
- не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов,
- не будут освобождены все политзаключенные и
- не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как следствие, проведены новые президентские выборы.