Предприятие в Бресте перевели на трехчасовой рабочий день 8 17.04.2021, 12:36

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Над специализированным ОАО сгущаются тучи.

Как сообщили телеграм-каналу «Баста!» работники, сгущаются тучи над брестским ОАО «Головное специализированное конструкторское бюро по комплексу оборудования для микроклимата».

«Зарплаты урезали, перевели на сокращенный рабочий день (он теперь составляет 3 часа 20 минут — ред.). При этом объем работы не уменьшился, заставляют оставаться по времени больше чем прописано в приказе, а иногда и целый день и дольше».

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