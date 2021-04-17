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Предприятие в Бресте перевели на трехчасовой рабочий день

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  • 17.04.2021, 12:36
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Предприятие в Бресте перевели на трехчасовой рабочий день

Над специализированным ОАО сгущаются тучи.

Как сообщили телеграм-каналу «Баста!» работники, сгущаются тучи над брестским ОАО «Головное специализированное конструкторское бюро по комплексу оборудования для микроклимата».

«Зарплаты урезали, перевели на сокращенный рабочий день (он теперь составляет 3 часа 20 минут — ред.). При этом объем работы не уменьшился, заставляют оставаться по времени больше чем прописано в приказе, а иногда и целый день и дольше».

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