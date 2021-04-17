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Беларусь попала в топ-15 стран по самому неадекватному отношению к коронавирусу

  • 17.04.2021, 13:47
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Беларусь попала в топ-15 стран по самому неадекватному отношению к коронавирусу

В Индексе строгости наша страна оказалась между Вануату и Сенегалом.

Оксфордский правительственный трекер реагирования на COVID-19 был разработан для отслеживания и сравнения реакции правительств разных стран во всем мире на коронавирус. Ситуация сравнивается в разных странах по ряду открытых показателей реакции правительства, таких как как закрытие школ, запреты на поездки, ограничение собраний и т.д. Также изучаются финансовые показатели реагирования на коронавирус, такие как фискальные или денежно-кредитные меры поддержки, сообщает thinktanks.by.

По состоянию на 15 апреля 2021 Беларусь в Индексе строгости была на 10-й строчке с конца, между Вануату и Сенегалом. По показателю абсолютных изменений, Беларусь занимает 15 место опять же с конца, а точнее, по наименее строгим предпринятым мерам. Последние три места в этом разделе занимают Танзания, Никарагуа и Афганистан. 

Карта, демонстрирующая, что у Беларуси один из минимальных показателей ужесточения правил в связи с распространением коронавируса.

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