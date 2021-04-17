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Экономист: У властей Азербайджана есть вопрос, стоит ли игра с Лукашенко свеч

  • 17.04.2021, 14:58
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Экономист: У властей Азербайджана есть вопрос, стоит ли игра с Лукашенко свеч

О чем говорил узурпатор с Ильхамом Алиевым?

На этой неделе Александр Лукашенко совершил визит в Баку, где пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Руководитель Беларуси несколько раз польстил коллеге и его стране, пишет сайт udf.by.

Например, говоря о результатах войны в Нагорном Карабахе Александр Лукашенко отметил, что «Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты».

Он также заявил, что Алиев был готов многое сделать, чтобы мирно разрешить конфликт и пообещал, что, когда перестанет быть президентом, расскажет «много чего хорошего» о попытках коллеги.

Но если Алиев получил свои минуты славы, то в чем выгода Лукашенко от визита в Баку?

«У властей Азербайджана есть вопрос, стоит ли игра свеч»

Доктор экономических наук Борис Желиба отметил, что перед белорусской стороной стоял несколько задач.

«Считаю, что первая из них – получить кредит. Азербайджан в прошлом помогал займом. Но пока нет информации, что удалось договориться», – сказал Желиба.

Второй задачей экономист назвал продажу белорусского оружия. Третьей: прощупать почву насчет поставок нефти. Из высказываний Лукашенко в Баку было видно, как его волнует этот вопрос.

Руководитель Беларуси, например, сказал:

«Азербайджан – это не только огромные запасы газа и нефти, которые, к примеру, Советский Союз спасли в годы Великой Отечественной войны. Бакинская нефть, я это знаю из истории хорошо, к ней рвались фашисты для того, чтобы отрезать нашу армию от этой нефти, и тогда была бы хана полностью».

Но что Лукашенко подразумевал, намекая на трудности в вопросе поставок?

«Возможно, он имел в виду политический кризис в Беларуси и его последствия. Думаю, у властей Азербайджана есть вопрос, стоит ли игра свеч, стоит ли тратить усилия на выработку схемы поставок, сможет ли Беларусь расплатиться», – сказал Желиба.

Вместе с тем экономист не считает, что вопрос поставок нефти стоит для белорусской стороны остро.

«Теперь нефть можно купить, где угодно. Белорусские власти пробовали разные схемы – и через Балтику, и через Черное море. Пока Россия обеспечивает нефтью и этого достаточно. У Минска есть другие более важные вопросы на повестке дня», – отметил Желиба.

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