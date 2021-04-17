Полки в белорусских магазинах начинают пустеть 17 17.04.2021, 18:01

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Иллюстрационное фото

Вот как выглядит луканомика.

По телевизору каждый день вещают о том, что «муки на три дня было», хотите «как в 90-е?» и травят байки о том, что колхозник страну спас. Зайдите в государственный магазин, и посмотрите на «изобилие» и «достаток». Правда продуктов купить там не получится, сообщает телеграм-канал «Баста!».

На фото уже не очередной «Радзивилловский», а магазин «Азарэнне», Кунцевщина 28, Минск. Фото сделаны несколько дней назад.

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