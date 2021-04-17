закрыть
17 апреля 2021, суббота, 19:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики обновили симптомы COVID-19: названы 7 «странных» изменений, вызываемых вирусом

  • 17.04.2021, 17:39
  • 5,608
Медики обновили симптомы COVID-19: названы 7 «странных» изменений, вызываемых вирусом

В период третьей волны специалисты настойчиво говорят об обновлении клинической картины коронавирусного заболевания.

Поражение COVID-инфекцией вызывает ряд изменений в состоянии организма, и некоторые из них могут показаться «странными».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы, свидетельствующие о заражении коронавирусом, могут проявиться в течение 10 дней после инфицирования, пишет healthinfo.u. К основным маркерам COVID-инфекции относятся:

- сухой затяжной кашель,

- повышение температуры,

- сильная усталость,

- одышка,

- потеря вкуса и запаха.

У некоторых пациентов могут также наблюдаться ломота и боли в теле, заложенность носа и насморк, боль в горле или диарея.

Однако сейчас, в период третьей волны, специалисты настойчиво говорят об обновлении клинической картины коронавирусного заболевания и призывают помнить о существовании других симптомов, в том числе кажущихся «странными». Эти рекомендации опубликовало издание Express Health.

Поражение пальцев рук и ног. Анализ данных, собранных приложением Zoe Covid, свидетельствует: некоторые люди, заразившись ковидом, замечают изменения кожи, в том числе на пальцах рук и ног. В частности, это красные пятна или разнообразная сыпь, зачастую сопровождаемые чувствительностью к прикосновениям, болезненностью, зудом.

Изменения в полости рта. С чем можно столкнуться: язвы, налет, чрезмерная краснота, сухость, грибковые инфекции, мышечные боли при жевании.

Изменение голоса. Этот симптом является редким, потому и выглядит странным – тем более, голос может звучать по-разному, варьируясь от человека к человеку. Некоторые, заболев, замечают, что их голос стал более хриплым, скрипучим, грубым или даже изменился по высоте. Также может казаться, что для того, чтобы говорить, приходится прилагать больше усилий. Все это – следствие поражения вирусом дыхательной системы человека, частью которых является гортань, служащая голосовым рупором.

Грудная боль. Важно помнить, что возникшая в груди боль при заболевании ковидом может быть признаком чего-то серьезного – например, сердечного нарушения или сгустка крови в легком. Если такая боль в груди сопровождается спутанностью сознания или одышкой, немедленно вызывайте скорую помощь.

Боли в области живота. Некоторые пациенты с COVID-19 сообщали о боли в животе незадолго до развития других известных симптомов инфекции, включая жар, кашель, одышку.

Потеря аппетита. Сегодня хорошо известно, что коронавирус может поражать слизистые ткани не только ротоглотки, но и пищеварительного тракта. Резкое прекращение аппетита или тошнота при виде пищи – сигнал того, что произошло такое поражение, и иммунная система «отключила» желание есть, чтобы процесс пищеварения не отвлекал от борьбы с патогеном.

Состояние бреда (делирий). Является важным симптомом заражения у пожилых людей. Есть два типа: гиперактивный означает, что пострадавший человек резко меняет свой характер и начинает странно себя вести, становится возбужденным, расстроенным или агрессивным. Гипоактивный делирий заметить сложнее – в этом случае заболевший становится более замкнутым, менее отзывчивым или реагирующим на события, сонливым.


популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў