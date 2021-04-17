Медики обновили симптомы COVID-19: названы 7 «странных» изменений, вызываемых вирусом 17.04.2021, 17:39

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В период третьей волны специалисты настойчиво говорят об обновлении клинической картины коронавирусного заболевания.

Поражение COVID-инфекцией вызывает ряд изменений в состоянии организма, и некоторые из них могут показаться «странными».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы, свидетельствующие о заражении коронавирусом, могут проявиться в течение 10 дней после инфицирования, пишет healthinfo.u. К основным маркерам COVID-инфекции относятся:

- сухой затяжной кашель,

- повышение температуры,

- сильная усталость,

- одышка,

- потеря вкуса и запаха.

У некоторых пациентов могут также наблюдаться ломота и боли в теле, заложенность носа и насморк, боль в горле или диарея.

Однако сейчас, в период третьей волны, специалисты настойчиво говорят об обновлении клинической картины коронавирусного заболевания и призывают помнить о существовании других симптомов, в том числе кажущихся «странными». Эти рекомендации опубликовало издание Express Health.

Поражение пальцев рук и ног. Анализ данных, собранных приложением Zoe Covid, свидетельствует: некоторые люди, заразившись ковидом, замечают изменения кожи, в том числе на пальцах рук и ног. В частности, это красные пятна или разнообразная сыпь, зачастую сопровождаемые чувствительностью к прикосновениям, болезненностью, зудом.

Изменения в полости рта. С чем можно столкнуться: язвы, налет, чрезмерная краснота, сухость, грибковые инфекции, мышечные боли при жевании.

Изменение голоса. Этот симптом является редким, потому и выглядит странным – тем более, голос может звучать по-разному, варьируясь от человека к человеку. Некоторые, заболев, замечают, что их голос стал более хриплым, скрипучим, грубым или даже изменился по высоте. Также может казаться, что для того, чтобы говорить, приходится прилагать больше усилий. Все это – следствие поражения вирусом дыхательной системы человека, частью которых является гортань, служащая голосовым рупором.

Грудная боль. Важно помнить, что возникшая в груди боль при заболевании ковидом может быть признаком чего-то серьезного – например, сердечного нарушения или сгустка крови в легком. Если такая боль в груди сопровождается спутанностью сознания или одышкой, немедленно вызывайте скорую помощь.

Боли в области живота. Некоторые пациенты с COVID-19 сообщали о боли в животе незадолго до развития других известных симптомов инфекции, включая жар, кашель, одышку.

Потеря аппетита. Сегодня хорошо известно, что коронавирус может поражать слизистые ткани не только ротоглотки, но и пищеварительного тракта. Резкое прекращение аппетита или тошнота при виде пищи – сигнал того, что произошло такое поражение, и иммунная система «отключила» желание есть, чтобы процесс пищеварения не отвлекал от борьбы с патогеном.

Состояние бреда (делирий). Является важным симптомом заражения у пожилых людей. Есть два типа: гиперактивный означает, что пострадавший человек резко меняет свой характер и начинает странно себя вести, становится возбужденным, расстроенным или агрессивным. Гипоактивный делирий заметить сложнее – в этом случае заболевший становится более замкнутым, менее отзывчивым или реагирующим на события, сонливым.