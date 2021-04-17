На дне канала в Амстердаме австралиец отыскал похищенный 20 лет назад сейф с кладом 17.04.2021, 19:55

Кладоискатель совершил находку, когда проверял дно при помощи магнита.

Австралийский кладоискатель Ли Уэббер (Leigh Webber) отыскал в амстердамском канале похищенный сейф с коллекционными монетами. Об этом сообщает издание Newsweek (перевод — lenta.ua).

Уэббер совершил находку, когда проверял дно при помощи магнита. Ему удалось обнаружить место, где под водой находились не менее 46 сейфов. Один из них оказался настолько большим, что для его подъема кладоискателю пришлось нанять кран.

«В итоге, приложив массу усилий, мы его вскрыли, — рассказал Уэббер в Tiktok. — К нашему удивлению, он оказался набит монетами». На некоторых имелись защитные чехлы, которые используют нумизматы. Судя по надписи Hortus Bonaticus 1682-1982 Amsterdam, это были памятные монеты, выпущенные к юбилею амстердамского ботанического сада. Кладоискатель связался с полицией и выяснил, что их похитили более 20 лет назад.

- Каждая стоит около 30 фунтов стерлингов (более 1000 белорусских рублей — прим.). Они были сделаны в 1982 году, и только 500 штук. Это памятные монеты местного ботанического сада, который называется Hortus Botanicus, в честь их 300-летия, - говорит кладоискатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».