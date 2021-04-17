Чехия высылает 18 российских дипломатов, связанных с военной разведкой РФ 1 17.04.2021, 22:19

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Ян Хамачек.

Чехия высылает из страны 18 дипломатов посольства России в Праге, связанных с российскими спецслужбами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Ян Хамачек, сообщает nv.ua со ссылкой на Novinky.cz.

Причиной таких мер стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Сегодня Хамачек вызвал посла России и сообщил ему о решении. У 18 сотрудников посольства России, которых идентифицировали как сотрудников ГРУ Генштаба России и Службы внешней разведки РФ, есть 48 часов на выезде из Чехии.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, на основе убедительных доказательств, полученных в результате расследования, есть обоснованные подозрения в причастности подразделений ГРУ 29155 до двух взрывов складов в районе Врбетице, пишет Echo24. Он добавил, что тогда погибли двое граждан Чехии.

Кроме того, пресс-служба полиции Чехии объявила о розыске двух мужчин, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов. Позже они въезжали с паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попы и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Людей с паспортами на имена Петрова и Боширова Великобритания подозревает в отравлении нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Журналисты-расследователи с Bellingcat установили, что они являются сотрудниками подразделения №29155 ГРУ Александром Мышкин и Анатолием Чепигой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».