Чехия объявила в розыск агентов ГРУ Петрова и Боширова 7 18.04.2021, 8:44

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Они могут быть причастными к диверсиям не территории страны.

Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов из-за причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Об этом сообщается на сайте чешской полиции.

По версии чешских правоохранителей, диверсию могли устроить двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

Взрывы в Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате инцидентов погибли два человека. Местные СМИ писали, что на взорвавшихся складах боеприпасы хранила в том числе чешская фирма CZ Hermex, которая поставляла оружие в Украину.

По данным чешских властей, Петров и Боширов приезжали в октябре 2014 года в Прагу, затем уехали в Злинский край.

Петрова и Боширова Великобритания в 2018 году обвинила в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Позднее СМИ выяснили, что за этими именами скрываются офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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