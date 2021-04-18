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Экономика стран Азии восстанавливается от последствий пандемии

  • 18.04.2021, 12:18
Экономика стран Азии восстанавливается от последствий пандемии

В 2021 году темпы роста их ВВП могут превысить 6,5%.

Экономика стран Азии восстанавливается от последствий пандемии, в 2021 году темпы роста их ВВП могут превысить 6,5 процента.

Об этом заявил генеральный секретарь Азиатского экономического форума в китайском городе Боао (АЭФБ) Ли Баодун на пресс-конференции, открывающей мероприятие, сообщает dw.com.

По его словам, этот показатель свидетельствует о позитивных изменениях и положительных тенденциях развития международной экономики в постпандемийную эпоху. Боаоский форум проходит с 18 по 21 апреля.

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