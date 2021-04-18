Экономика стран Азии восстанавливается от последствий пандемии
- 18.04.2021, 12:18
В 2021 году темпы роста их ВВП могут превысить 6,5%.
Экономика стран Азии восстанавливается от последствий пандемии, в 2021 году темпы роста их ВВП могут превысить 6,5 процента.
Об этом заявил генеральный секретарь Азиатского экономического форума в китайском городе Боао (АЭФБ) Ли Баодун на пресс-конференции, открывающей мероприятие, сообщает dw.com.
По его словам, этот показатель свидетельствует о позитивных изменениях и положительных тенденциях развития международной экономики в постпандемийную эпоху. Боаоский форум проходит с 18 по 21 апреля.