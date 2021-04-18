Инфляция в Беларуси бьет рекорды 18.04.2021, 15:04

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Беларусь оказалась в европейских «лидерах» по инфляции.

Беларусь вошла в «топ» с 408%-й инфляцией. В Украине, например, показатель составляет 108%, сообщает ТГ-канал «Страна для жизни».

Экономисты считают, что эти цифры значат, что цены в Беларуси будут и дальше расти. Люди готовы к такому скачку цен.

«Однако зачастую в стране принимаются решения не всегда рациональные с экономической точки зрения, поэтому можно ожидать чего угодно. Запрет на ввоз отдельных товаров может осложнить доступ к ним как со стороны потребителей, так и хозяйствующих субъектов. Несомненно, это приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет», - говорит экономист Александр Черновалов.

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