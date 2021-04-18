Илон Маск пообещал сделать свой спутниковый интернет «полностью мобильным» 4 18.04.2021, 15:45

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На данный момент он все еще стационарный.

Илон Маск на своей страничке в социальной сети Twitter поведал о том, что вскоре планирует сделать свой интернет Starlink до конца года также и мобильным. На данный момент он всё ещё стационарный, передает kod.ru.

Да, в этом году он должен стать полностью мобильным, чтобы вы могли перемещать его [портативную версию терминала Starlink] куда угодно или использовать в движении на автофургоне или грузовике. Нам нужно ещё несколько запусков спутников, чтобы обеспечить полноценное покрытие и некоторые ключевые обновления программного обеспечения, — сообщил Маск.

На сегодняшний день спутниковый интернет, основателем которого является Илон Маск является сугубо стационарным, так как привязан к конкретному месту. Сейчас, чтобы подключиться к сети, необходимо произвести некоторые настройки. Невозможность использования мобильной сети заключается в том, что пока нет возможности сделать оборудование, принимающее сигнал, небольшим.

Для бесперебойной работы Starlink и на максимальном покрытии потребуется использование компактного оборудования для приема потока данных. Илон Маск обещает до конца текущего года разрешить возникшие проблемы. Сама новость особенно сильно порадовала владельцев фургонов и домов на колесах в США.

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