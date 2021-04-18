В Беларуси проходят воскресные акции протеста
- 18.04.2021, 17:42
- 1,796
Сегодня – 253-й день протестов против режима Таракана.
В 253-й день послевыборных протестов в Беларуси люди продолжают выходить на акции.
Утром 18 апреля на улице Денисовская в Минске белорусы выстроились в цепь возле дороги с БЧБ-флагами.
В другом районе Минска белорусы также вышли на воскресную акцию.
А в Бресте жильцы на балконах на разных этажах вывесили вот такие БЧБ-флаги.
Жители Березы тоже передают привет и говорят, что они идут к победе.
Также на этой неделе жители Минского Михалова написали более 200 писем политзаключенным.