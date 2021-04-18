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Врачей вновь не пустили в колонию к Алексею Навальному

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  • 18.04.2021, 20:53
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Врачей вновь не пустили в колонию к Алексею Навальному

Российский политик держит голодовку, потому что ему не оказывают медицинскую помощь.

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева сообщила, что вместе с медиками вновь приехала в колонию к Алексею Навальному, провела у дверей исправительного учреждения два часа, однако ее снова не пустили к оппозиционеру.

«Не пускать врачей к умирающему пациенту — это жестоко, это чудовищно!» — сказала Васильева в видеоролике, который разместила у себя в Twitter.

Вместе с Васильевой приехали реаниматолог Алексей Эрлих, терапевт Ярослав Ашихмин, нейрохирург Всеволод Шурхай.

Напомним, 31 марта Навальный, который отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области, объявил голодовку, потому что ему не оказывают медицинскую помощь. Он жаловался на сильные боли в спине и ноге. Лечащие врачи политика заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию — 7,1 ммоль/л) и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.

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