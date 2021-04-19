В России показали, чем владеют «народные избранники» за рубежами страны 2 19.04.2021, 10:24

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Опубликованы данные деклараций за прошлый год.

Среди прочей недвижимости, которую задекларировали российские парламентарии, есть половина финского хутора, дом торжеств, артезианская скважина и кладовка. Об этом следует из данных о доходах и имуществе за 2020 год, которые опубликовали в пятницу, 16 апреля, на сайте Госдумы РФ, пишет sprotyv.info.

Депутат-единоросс Иван Демченко зарегистрировал конеферму и рыболовецский стан, депутат Рифат Шайхутдинов — половину хутора в Финляндии с общей площадью 6 809 квадратных метров, член фракции «Единая Россия» Юшаа Газгиреев — дом торжеств. Депутат Константин Затулин задекларировал собственную творческую мастерскую, Игорь Сапков — досуговый центр, Александр Ильтяков — часовню. Парламентарий Александр Поляков сохранил за собой скважину минеральные воды, а депутат и член фракции «Единая Россия» Альфия Когогина — два контрольно-пропускных пункта в долевой собственности. Депутат Татьяна Алексеева рассказала о кладовке площадью 5 квадратных метров.

Народные избранники Любовь Духанина и Александр Жупиков владеют мебельным и колбасными цехами соответственно. Последний также отчитался в долевой собственности половины «строения сарай».

Кроме того, не чураются депутаты Госдумы РФ и зарубежной недвижимости.

Единоросс Андрей Барышев, входящий в комитет по контролю и регламенту, владеет квартирой в Испании. В этой же стране есть дом, земля и квартира у супруги справедливоросса Вадима Белоусова, состоящего в комитете ГД по аграрным вопросам.

Член «Единой России» и комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Брыскин имеет в собственности квартиру в Испании, как и супруга первого зампреда комитета по экологии и окружающей среде Николая Валуева. В этой же стране дом и земля есть у главы думского комитета по делам национальностей Валерия Газзаева.

Испанскую квартиру имеет и первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин, у члена комитета по аграрным вопросам Аркадия Пономарева их три. Также у жены зампреда комитета по делам СНГ Умахана Умаханова в Испании есть дом.

Квартирой в Латвии владеет член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Татьяна Кривенко. В этой же стране двумя квартирами обладает представитель комитета по охране здоровья Владислав Третьяк. Также у детей члена комитета по энергетике Абдулгамида Эмиргамзаева здесь же есть дом и земля.

Супруга члена комитета по экономической политике Андрея Голушко задекларировала дом и землю во Франции. Его коллега по комитету Александр Ярошук владеет домом в Беларуси, а его ребенок — домом во Франции.

Двумя квартирами в Болгарии владеет член комитета по образованию и науке Михаил Берулава. Аналогичную недвижимость задекларировал первый зампред комитета по международным делам Юрий Олейников. Еще в Болгарии есть квартира у первого зампреда комитета по ЖКХ Сергея Пахомова.

Половину квартиры в Грузии задекларировал член комитета по строительству Отари Аршба. Здесь у его супруги есть два жилых дома и квартира. В Великобритании домом и землей владеет член комитета по аграрным вопросам Владимир Блоцкий, а супруга первого зампреда комитета по экономической политике Валерия Гартунга владеет квартирами в Швейцарии и на Кипре.

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